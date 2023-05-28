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Шелестюк: Чтобы победить, Ломаченко нужно было доминировать
Критика соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Тарас Шелестюк прокомментировал проигрыш Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) в поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО).
"Во-первых, Вася сделал недостаточно, чтобы отобрать звание абсолютного чемпиона мира и воплотить свою мечту. Во-вторых, Девин Хэйни провел сильнейший поединок.
В-третьих, непонятно, почему Ломаченко и его команда снова отдали 12-й, решающий раунд, потому что бой был очень ровным. Четвертый, Хэйни – молодой боксер, который еще много лет будет приносить деньги тем, кто причастен к его поединкам. Пятое, это не ограбление, как это выставляет команда Ломаченко и сам Вася.
Бой был очень ровный, 115-113 в пользу Хэйни тоже нормальный результат. Чтобы победить, Ломаченко нужно было доминировать.
Еще после десятого раунда я написал, что если Лома не отправит Хэйни в нокдаун, то ему победу по очкам не отдадут. Так и получилось" – сказал он на своем You-Tube канале.
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