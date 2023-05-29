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Леннокс Льюис: Я думаю, что бой Усик - Фьюри всё-таки состоится

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Надеемся, что бой состоится

Леннокс Льюис: Я думаю, что бой Усик - Фьюри всё-таки состоится

Фото: Getty Images

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис надеется, что поединок между британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком состоится.

"Я думаю, что этот бой всё-таки состоится. Сначала мне казалось, что Фьюри тянет время, чтобы провести поединок с Усиком в конце года. Но теперь он говорит о бое с Джошуа, так что, возможно, я был неправ.

Надеюсь, эти бойцы начнут думать о создании истории, а не просто о деньгах. Более того, по мере создания истории увеличиваются и гонорары", — написал Льюис.

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В статье: Леннокс Льюис
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