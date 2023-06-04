Усик: Фьюри не хочет этого поединка, но мы его устроим

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, что чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) не хочет организации их поединка, однако команда украинца заставит "цыганского короля" сделать это.

"Это отличная возможность показать болельщикам бокса наибольшее сражение в истории сверхтяжелого веса. Тайсон Фьюри не хочет этого поединка, но мы его устроим" – сказал Усик.

Также Александр рассказал, что именно команда Фьюри настаивала на включении пункта о реванше в их контракт.

– Ты веришь, что в декабре Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в Саудовской Аравии?

– Только сам Господь может гарантировать, что бой состоится. Я только молюсь каждый день, будучи благодарным за то, что имею возможность дышать, просыпаться утром. Молюсь, чтобы у меня и моей семьи было крепкое здоровье. Я молюсь, прошу, чтобы то, что мы хотим, произошло в будущем, но если у него нет этого в планах, то этого никогда не произойдет

– Последний вопрос о Тайсоне Фьюри, чтобы прояснить ситуацию. Мы все знаем, что вы публично приняли распределение 70/30, которое люди сочли невероятным. А потом Фьюри сказал, что было положение о реванше, которое сорвало переговоры. Какова была подлинная причина того, что бой все еще не удалось провести?

– Его команда предлагала реванш, а не моя команда, пусть не брешет уже. Задолбал. Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика, – сказал Александр.