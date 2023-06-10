Тейлор и Лопес прошли официальную церемонию взвешивания

Уже этой ночью на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) состоится поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO.

Действующий обладатель титула Джош Тейлор (19-0; 13 КО) будет защищать пояс в бою против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (18-1; 13 КО).

Перед поединком бойцы традиционно прошли церемонию взвешивания. Под Тейлором весы показали 139,8 фунта (63,4 кг), а его соперник оказался тяжелее – ровно 140 фунтов (63,5 кг). Чтобы уложиться в лимит Лопесу понадобилось полностью раздеться.