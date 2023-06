Деревянченко в тяжелом поединке проиграл Мунгия

В ночь с 10 на 11 июня в Онтарио (США) на Toyota Arena состоялся поединок между украинцем Сергеем Деревянченко (14-5; 10 КО) и молодым и перспективным мексиканцем Хайме Мунгия (42-0; 33 КО).

Начало сражения наш соотечественник неожиданно для многих провел очень мощно. В стартовых раундах он полностью контролировал ситуацию, мало пропускал и активно встречал соперника, который к этому явно не готов. Особенно тяжело мексиканцу было в 5 раунде, когда украинцу почти удалось отправить его в нокдаун, но все же тот устоял.

ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN!!! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW