Деревянченко в тяжелом поединке проиграл Мунгия

В ночь с 10 на 11 июня в Онтарио (США) на Toyota Arena состоялся поединок между украинцем Сергеем Деревянченко (14-5; 10 КО) и молодым и перспективным мексиканцем Хайме Мунгия (42-0; 33 КО).

Начало сражения наш соотечественник неожиданно для многих провел очень мощно. В стартовых раундах он полностью контролировал ситуацию, мало пропускал и активно встречал соперника, который к этому явно не готов. Особенно тяжело мексиканцу было в 5 раунде, когда украинцу почти удалось отправить его в нокдаун, но все же тот устоял.

ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN!!! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023

Ближе к середине поединка Мунгия немного приспособился к манере бокса Сергея и начал проводить свои, хоть и ограниченные, но все же атаки. Однако в концовке у Деревянченко открылось второе дыхание и он снова пытался перехватить инициативу. Все шло к тому, что украинец точно не проигрывает сражение – победа (в худшем случае ничья) была почти гарантирована. Однако в 12 раунде он пропустил мощный левый по корпусу и вынужден был взять колено. Судьи воспользовались моментом и по итогам поединка отдали победу единогласным решениям 115-112, 114-113, 114-113 мексиканцу.

На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBC Silver.