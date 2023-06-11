Мунгия о победе над Деревянченко: Мы довольны решением судей

Мексиканский боксер, обладатель титула WBC Silver Хайме Мунгия (42-0; 33 КО) прокомментировал победу в поединке против украинца Сергея Деревянченко (14-5; 10 КО).

"Я очень доволен боем. Это была большая победа. Мы допустили несколько ошибок, но не проиграли. Я удовлетворен решением судей, но на самом деле мне понадобилось много усилий, чтобы его добиться. Было сложно, но мы смогли его поймать и ранить в десятом раунде, а затем свалить в 12-м.

Думаю, что, в конце концов, мы одержали победу благодаря моей подготовке. Мы очень тщательно тренировались. Очевидно, что в зале все не так, как в ринге. Мы всегда усердно работаем и стремимся совершенствоваться" – сказал он.