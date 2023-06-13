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Флойд Мейвезер прокомментировал массовую драку с участием внука босса мафии

Бокс
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Драка случилась во время его выставочного поединка с Джоном Готти

Флойд Мейвезер прокомментировал массовую драку с участием внука босса мафии

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о массовой драке, которая случилась во время его выставочного поединка с Джоном Готти.

После того как Готти был дисквалифицирован в шестом раунде за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Мейвезера, а дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка.

"Видите, я же говорил - вот почему мне платят такие большие деньги. Я устраиваю шоу. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что никто просто не знает, что же произойдёт. Это было какое-то безумие!", - приводит слова Мейвезера Herald Sun.

Отметим, что Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.

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В статье: Флойд Мейвезер
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