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Флойд Мейвезер прокомментировал массовую драку с участием внука босса мафии
Драка случилась во время его выставочного поединка с Джоном Готти
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о массовой драке, которая случилась во время его выставочного поединка с Джоном Готти.
После того как Готти был дисквалифицирован в шестом раунде за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Мейвезера, а дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка.
"Видите, я же говорил - вот почему мне платят такие большие деньги. Я устраиваю шоу. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что никто просто не знает, что же произойдёт. Это было какое-то безумие!", - приводит слова Мейвезера Herald Sun.
Отметим, что Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.
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