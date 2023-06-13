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Гвоздик: Усику не стоит расслаблялся в бою с Дюбуа

Бокс
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Украинец высказался, что думает об этом бое

Гвоздик: Усику не стоит расслаблялся в бою с Дюбуа

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Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) в интервью YouTube-канала "Два Боковых" назвал фаворита в поединке лидера супертяжелого веса Александра Усика (20-0, 13 КО) с обязательным претендентом на пояс WBA Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Я считаю, что Дюбуа – это tune-up для Александра. С другой стороны, тяжелый вес, и здесь каждый удар может быть последним, поэтому я бы не расслаблялся с Дюбуа. Я не вижу для него много шансов, если только он не попадет". . Но Саше нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло".

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

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В статье: Александр Усик Александр Гвоздик
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Источник:
Xsport.ua

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