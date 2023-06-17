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Теофим Лопес: Себя могу победить только я сам
Самоуверенный чемпион
Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1; 13 КО) рассказал, что не чувствует конкуренции в боксе. Его слова цитирует Boxing Social:
"В лице Джоша Тейлора я столкнулся с идущим вперед опытным бойцом. Боксовал с техническим боксером, который атакует и защищается – Ломаченко, и только защищаемым бойцом – Шандором Мартином.
Я дрался с тремя типами боксеров, которые могут быть в боксе. Так кто меня победит? Никто. Я единственный, кто может меня победить" – сказал он.
Напомним, ранее Хирн
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