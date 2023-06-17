  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофим Лопес: Себя могу победить только я сам
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофим Лопес: Себя могу победить только я сам

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Самоуверенный чемпион

Теофим Лопес: Себя могу победить только я сам

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1; 13 КО) рассказал, что не чувствует конкуренции в боксе. Его слова цитирует Boxing Social:

"В лице Джоша Тейлора я столкнулся с идущим вперед опытным бойцом. Боксовал с техническим боксером, который атакует и защищается – Ломаченко, и только защищаемым бойцом – Шандором Мартином.

Я дрался с тремя типами боксеров, которые могут быть в боксе. Так кто меня победит? Никто. Я единственный, кто может меня победить" – сказал он.

Напомним, ранее Хирн анонсировал следующий поединок Альвареса.

По теме
yellow-arrow
Фьюри: Я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника
yellow-arrow
Отец Фьюри: Усик – лжец, он сбежал к саудитам и скрылся за политикой
yellow-arrow
Гвоздик: Я один из тех, кто проснулся 24 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде