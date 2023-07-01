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Альварес анонсировал поединок против Чарло
Интересный бой намечается
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) анонсировал поединок против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1; 19 КО).
Соответствующий пост Канело опубликовал на своей странице в Instagram.
"Абсолют против абсолюта. 30 сентября. Лас-Вегас"
Напомним, что свой последний поединок Альварес провел в мае против Джона Райдера, победив того единогласным решением судей. Чарло последний раз выходил на ринг в мае 2022 года, нокаутировав Брайаяна Кастанье в 10 раунде.
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