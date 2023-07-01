  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альварес анонсировал поединок против Чарло
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес анонсировал поединок против Чарло

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Интересный бой намечается

Альварес анонсировал поединок против Чарло

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) анонсировал поединок против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1; 19 КО).

Соответствующий пост Канело опубликовал на своей странице в Instagram.

"Абсолют против абсолюта. 30 сентября. Лас-Вегас"

Напомним, что свой последний поединок Альварес провел в мае против Джона Райдера, победив того единогласным решением судей. Чарло последний раз выходил на ринг в мае 2022 года, нокаутировав Брайаяна Кастанье в 10 раунде.

По теме
yellow-arrow
Хирн о срыве боя Усик – Фьюри: Удачи Тайсону, пусть делает то, что хочет
yellow-arrow
Промоутер Джошуа о бое с Уайлдером: Я очень уверен, что мы получим этот поединок
yellow-arrow
Бокс. Хижняк разгромил итальянца и вышел в финал Европейских Игр
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес Джермелл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде