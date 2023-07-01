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Теофимо Лопес о бое Альварес – Чарло: Это безумная новость

Бокс
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Действительно неожиданно

Теофимо Лопес о бое Альварес – Чарло: Это безумная новость

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1; 13 КО) прокомментировал анонс поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2; 39 КО) против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1; 19 КО). Его слова цитирует YouTube-канал ESNEWS:

"Это безумная новость. И то, как ее мариновали. Мы все думали, что Каннелло встретится с Джермаллом, а теперь Джермелл поднимется на две весовые категории и подерется с, возможно, главным лицом бокса. Уважение Чарло.

Я думаю, что это будет здорово для бокса. Какой же невероятный год у нас выходит для бокса. Это поединок абсолютного чемпиона против другого абсолютного чемпиона. В то же время у нас с Тейлором было такое сражение. Но это круто" – сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн прокомментировал срыв поединка Усик – Фьюри.

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В статье: Сауль Альварес Теофимо Лопес Джермелл Чарло
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