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Теофимо Лопес о бое Альварес – Чарло: Это безумная новость
Действительно неожиданно
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1; 13 КО) прокомментировал анонс поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2; 39 КО) против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1; 19 КО). Его слова цитирует YouTube-канал ESNEWS:
"Это безумная новость. И то, как ее мариновали. Мы все думали, что Каннелло встретится с Джермаллом, а теперь Джермелл поднимется на две весовые категории и подерется с, возможно, главным лицом бокса. Уважение Чарло.
Я думаю, что это будет здорово для бокса. Какой же невероятный год у нас выходит для бокса. Это поединок абсолютного чемпиона против другого абсолютного чемпиона. В то же время у нас с Тейлором было такое сражение. Но это круто" – сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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