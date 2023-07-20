  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Денис Беринчик узнал имя своего следующего соперника
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Беринчик узнал имя своего следующего соперника

Бокс
(1 голосов)

Теперь официально

Денис Беринчик узнал имя своего следующего соперника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Денис Беринчик узнал имя соперника, с которым проведет бой в андеркарте поединка Усик - Дюбуа.

Напомним, что бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Беринчик будет драться с 31-летним шведским боксером Энтони Йигитом (27-3-1, 10 КО). Он свой предыдущий бой провел 27 мая текущего боя, победив Джейкоба Куинна.

Последний бой Беринчик провел 3 декабря 2022 года в Лондоне против Ивана Менди, победив единогласным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Названа дата чемпионского поединка за титул IBF
yellow-arrow
Буткевич: Отношение Усика к тренировкам – это большой пример для команды Полесья
yellow-arrow
Британскую модель исключили из турнира по боксу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Беринчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде