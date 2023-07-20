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Денис Беринчик узнал имя своего следующего соперника
Теперь официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Денис Беринчик узнал имя соперника, с которым проведет бой в андеркарте поединка Усик - Дюбуа.
Напомним, что бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Беринчик будет драться с 31-летним шведским боксером Энтони Йигитом (27-3-1, 10 КО). Он свой предыдущий бой провел 27 мая текущего боя, победив Джейкоба Куинна.
Последний бой Беринчик провел 3 декабря 2022 года в Лондоне против Ивана Менди, победив единогласным решением судей.
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Источник:Sport.ua
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