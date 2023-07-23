Арум назвал потенциального соперника для Ломаченко

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, кто может стать следующим соперником перспективного американца Шакура Стивенсона (20-0; 10 КО). Среди претендентов – украинец Василий Ломаченко (17-3; 11 КО). Слова специалиста цитирует boxingscene.com:

"Позже в этом году Шакур проведет большой бой. Может быть, он подерется из Хэйни, может быть, с Ломаченко. Я не знаю с кем, но этот поединок состоится.

Мы планируем сражение на 16 ноября. На том уикенде пройдет этап Формулы 1, и поэтому люди очень рано придут, чтобы увидеть практику пилотов. Так что в городе будут тысячи человек. Мы устроим хорошее сражение и соберем аншлаг" – сказал Арум.