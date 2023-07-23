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Лопес-старший раскритиковал Хэйни за бой против Ломаченко

Бокс
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Справедливые слова

Лопес-старший раскритиковал Хэйни за бой против Ломаченко

UA-Футбол
Новина українською

Отец и тренер чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопеса (18-1; 13 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0; 15 КО) выглядел неубедительно в поединке против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Девин Хэйни – парень, который не выкладывается. Он играет в безопасную игру. В поединке с Ломаченко он показался испуганным, он не походил на самого себя. Хэйни сказал своему отцу: "Он меня просчитал. Я уже у него в руках". Это то, что он говорил своему отцу в углу.

И это он вышел биться против старого Ломаченко, поскольку это уже не тот Лома, с которым сражался мой сын. Многие считают, что Хэйни проиграл. Поэтому, если он после такого поединка выйдет на Реджиса Прогрейса, то это станет большим шагом. У Прогрейса есть то, с чем Хэйни не справится. Это мощь. Я думаю, что Прогрейс бы его победил. Прогрейсу необходимо просчитать Девина, сблизиться и убрать его джеб. Это то, что тебе нужно сделать с Девином. Убери его джеб – и он твой" – сказал Лопес.

Напомним, что ранее украинец Богачук ярко нокаутировал соперника.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Девин Хэйни
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