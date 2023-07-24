Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, что бой состоится 30 сентября в США.

"Я считаю, что Канело должен побеждать. Побеждать за счёт своей силы. Но Канело не двигает головой, из-за чего по нему можно попасть. Это даёт Чарло уверенность в том, что он сможет попасть по Канело", – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу EsNews.

Джермеллу Чарло 33 года, всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.