  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло

Бокс
(1 голосов)

Американец сделал прогноз на бой

Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, что бой состоится 30 сентября в США.

"Я считаю, что Канело должен побеждать. Побеждать за счёт своей силы. Но Канело не двигает головой, из-за чего по нему можно попасть. Это даёт Чарло уверенность в том, что он сможет попасть по Канело", – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу EsNews.

Джермеллу Чарло 33 года, всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

По теме
yellow-arrow
Эррол Спенс: Кроуфорд нокаутировал многих, но он не сможет это сделать со мной
yellow-arrow
Уайт о бое с Джошуа: Даже если я выиграю, то не получу уважения, которого заслужил
yellow-arrow
Будущий соперник Беринчика рассказал об ожиданиях от боя с украинцем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Сауль Альварес Жермалл Чарло Джермелл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде