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Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло
Американец сделал прогноз на бой
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.
Напомним, что бой состоится 30 сентября в США.
"Я считаю, что Канело должен побеждать. Побеждать за счёт своей силы. Но Канело не двигает головой, из-за чего по нему можно попасть. Это даёт Чарло уверенность в том, что он сможет попасть по Канело", – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу EsNews.
Джермеллу Чарло 33 года, всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
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