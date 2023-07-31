Боб Арум рассказал, когда может организовать бой Ломаченко - Стивенсон

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), рассказал, что хотел бы организовать бой этих двух боксеров.

"Если Девин поднимется в весе ради боя с Прогрейсом, титул WBC станет вакантным, и Стивенсон будет драться с Ломаченко за него. Вероятно, мы начнём переговоры в августе", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Шакуру Стивенсону 26 лет, в октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса.