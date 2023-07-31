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Боб Арум рассказал, когда может организовать бой Ломаченко - Стивенсон
Переговоры могут начаться в ближайшее время
Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), рассказал, что хотел бы организовать бой этих двух боксеров.
"Если Девин поднимется в весе ради боя с Прогрейсом, титул WBC станет вакантным, и Стивенсон будет драться с Ломаченко за него. Вероятно, мы начнём переговоры в августе", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Шакуру Стивенсону 26 лет, в октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса.
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