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Боб Арум рассказал, когда может организовать бой Ломаченко - Стивенсон

Бокс
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Переговоры могут начаться в ближайшее время

Боб Арум рассказал, когда может организовать бой Ломаченко - Стивенсон

Новина українською

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), рассказал, что хотел бы организовать бой этих двух боксеров.

"Если Девин поднимется в весе ради боя с Прогрейсом, титул WBC станет вакантным, и Стивенсон будет драться с Ломаченко за него. Вероятно, мы начнём переговоры в августе", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Шакуру Стивенсону 26 лет, в октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса.

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В статье: Боб Арум
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