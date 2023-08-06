Руис вызвал Джошуа на трилогию, последний молчит

Американский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2; 22 КО) вызвал на бой своего бывшего соперника, британца Энтони Джошуа (25-3; 22 КО), у которого недавно сорвался поединок против Диллиана Уайта (19-1;18 КО) через проваленный последним допинг-тест.

"Эдди Хирн, Джошуа, должно быть, я нашел замену для боя. Снова. Давайте устроим трилогию" – написал Энди на своей странице в Instagram.

Руис не уточнил, хочет ли стать заменой Уайту уже на 12 августа (когда было запланировано сражение Джошуа – Уайт), хочет ли отдельный поединок с прохождением полноценного тренировочного лагеря. Пока не известно, ответит ли Энтони взаимностью.

Напомним, что первое сражение Руиса против Джошуа состоялось в 2019 году, тогда американец сенсационно нокаутировал своего именитого соперника и забрал его чемпионские титулы. В следующем поединке 7 декабря 2019 Энтони взял уверенный реванш и вернул свои пояса.