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Промоутер: Организуем для Шакура бой за титул с лучшим соперником
Василий теряет шансы на ровном месте
фото - boxingscene.com
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать чемпионский поединок для Шакура Стивенсона (20-0; 10 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"Собираемся организовать бой с лучшим возможным соперником. Если не с Ломаченко, будем искать другого.
Стивенсон подерется за титул чемпиона в легком весе. Смотрю на Шакура как на бойца, который, в моем понимании, исходя из его способностей, занимает первое место в рейтинге р4р.
Ломаченко находится в ситуации, отличающейся от бойцов здесь, в Соединенных Штатах. Россияне бомбят город в десяти километрах от места его жительства. Очевидно, что это повлияет на него и его семью.
Ломаченко – один из моих героев. Один из ребят, которых очень люблю. Он собирается выполнять свою работу как настоящий профессионал" – сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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