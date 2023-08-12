Промоутер: Организуем для Шакура бой за титул с лучшим соперником

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать чемпионский поединок для Шакура Стивенсона (20-0; 10 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Собираемся организовать бой с лучшим возможным соперником. Если не с Ломаченко, будем искать другого.

Стивенсон подерется за титул чемпиона в легком весе. Смотрю на Шакура как на бойца, который, в моем понимании, исходя из его способностей, занимает первое место в рейтинге р4р.

Ломаченко находится в ситуации, отличающейся от бойцов здесь, в Соединенных Штатах. Россияне бомбят город в десяти километрах от места его жительства. Очевидно, что это повлияет на него и его семью.

Ломаченко – один из моих героев. Один из ребят, которых очень люблю. Он собирается выполнять свою работу как настоящий профессионал" – сказал он.