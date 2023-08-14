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Чисора: Я не верю, что мы увидим бой Усик - Фьюри
Возможно, британец прав
independent.co.uk / РА
Британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о проблеме организации мегафайта между действующими чемпионами украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Этого боя не будет. Я не думаю, что он когда-либо состоится. Филипп Хргович является обязательным претендентом по линии IBF, у Усика есть Даниэль Дюбуа, а после этого Хргович потребует обязательной защиты.
Я просто понимаю, что много бойцов ждут своих обязательных защит, и я не верю, что мы увидим этот поединок, потому что сейчас Фьюри проведёт бой с Нганну", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
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