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Сауль Альварес и Джермелл Чарло провели дуэль взглядов

Бокс
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Боксеры не определили сильнейшего

Сауль Альварес и Джермелл Чарло провели дуэль взглядов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) провели дуэль взглядов.

Напомним, поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

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В статье: Сауль Альварес
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