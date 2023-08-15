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Сауль Альварес и Джермелл Чарло провели дуэль взглядов
Боксеры не определили сильнейшего
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) провели дуэль взглядов.
Напомним, поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
A year of mega-fights continues on September 30th ⭐#CaneloCharlo | @Canelo @TwinCharlo pic.twitter.com/LAsgUTzu9G— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 15, 2023
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