Боб Арум назвал возможных соперников Теофимо Лопеса

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях, американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO), высказался о ближайшем выступлении подопечного.

"Я разговаривал с Теофимо. Он должен это понять: мы хотим, чтобы он дрался в этом году. И логичными соперниками будет либо Рамирес, либо Барбоза. Посмотрим, какой вариант будет иметь больше смысла", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Лопес единогласным судейским решением победил бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британца Джоша Тэйлора.