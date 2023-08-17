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Боб Арум назвал возможных соперников Теофимо Лопеса

Бокс
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Сейчас команда выбирает, с кем лучше провести бой

Боб Арум назвал возможных соперников Теофимо Лопеса

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Боб Арум, промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях, американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO), высказался о ближайшем выступлении подопечного.

"Я разговаривал с Теофимо. Он должен это понять: мы хотим, чтобы он дрался в этом году. И логичными соперниками будет либо Рамирес, либо Барбоза. Посмотрим, какой вариант будет иметь больше смысла", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Лопес единогласным судейским решением победил бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британца Джоша Тэйлора.

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В статье: Боб Арум
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