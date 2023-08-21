Сауль Альварес высказался о завершении карьеры

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) высказался о завершении профессиональной карьеры.

"Думаю, у меня в запасе ещё как минимум четыре года, может быть, пять. Я профессионально занимаюсь боксом с 15 лет, это почти 18 лет боёв. Я всегда говорил, что завершу карьеру, когда мне будет 36 или 37 лет. К этому времени я многого достигну и смогу наслаждаться временем с семьёй", — сказал Канело в подкасте The Breakfast Club.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе против абсолютного чемпиона в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).