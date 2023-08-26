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Беринчик защитил титул чемпиона мира WBO International

Бокс
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Бойня была еще та

Беринчик защитил титул чемпиона мира WBO International

UA-Футбол
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Украинский легковес Денис Беринчик (19-0; 9 КО) победил в поединке против шведа Энтони Игита (27-5-1, 10 КО) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO International.

Наш спортсмен прошел непростые 12 раундов и единогласным решением судей 117-111; 115-113; 116-112 сумел обрести триумф.

Таким образом, Беринчик стал на шаг ближе к поединку за титул полноценного чемпиона мира по линии WBO. Сам боксер также наметил такие планы.

"Это победа для наших бойцов, проливающих кровь, защищая нас от россии – страны агрессора. Слава Украине" – сказал Денис после поединка.

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В статье: Денис Беринчик
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