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Беринчик защитил титул чемпиона мира WBO International
Бойня была еще та
Украинский легковес Денис Беринчик (19-0; 9 КО) победил в поединке против шведа Энтони Игита (27-5-1, 10 КО) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO International.
Наш спортсмен прошел непростые 12 раундов и единогласным решением судей 117-111; 115-113; 116-112 сумел обрести триумф.
Таким образом, Беринчик стал на шаг ближе к поединку за титул полноценного чемпиона мира по линии WBO. Сам боксер также наметил такие планы.
"Это победа для наших бойцов, проливающих кровь, защищая нас от россии – страны агрессора. Слава Украине" – сказал Денис после поединка.
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