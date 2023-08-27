Промоутер Усика накричал на журналиста, подвергшего сомнению победу украинца

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк подискутировал с журналистом, который подверг сомнению победу нашего спортсмена над британцем Даниэлем Дюбуа (19-2; 18 КО).

– Что значит очень противоречивая? На счет чего? Из-за того низкого удара? Ладно, сделаем это еще раз. Мы видим это? Есть ли необходимость еще говорить об этом? Просто посмотрите.

– Есть другой ракурс, демонстрирующий другую точку зрения.

– Мы видим кулак, перчатку и пояс? Вам нравится мой фотошоп? Это настоящее фото. Мы не спорим, почему мы должны спорить о законности или незаконности.

Это было совершенно доминирующее выступление. Он выиграл точно каждый раунд. Включая тот, который так долго обсуждается. Он победил, чисто победил. А потом он, бля*ь, нокаутировал этого парня. Что мы еще можем добавить до этого? – сказал Красюк.