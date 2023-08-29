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Александр Красюк: У команды Дюбуа ноль процентов обжаловать бой с Усиком
Промоутер не верит в это
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) отреагировал на слова команды Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) подать апелляцию на результат их поединка.
Напомним, что в пятом раунде Даниэль ударил Усика ниже пояса. По словам Красюка, у команды нет шансов оспорить исход боя.
"Ноль процентов. Отрицательная вероятность успеха", - сказал промоутер.
Напомним, Усик одержал победу в девятом раунде техническим нокаутом.
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