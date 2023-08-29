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Александр Красюк: У команды Дюбуа ноль процентов обжаловать бой с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Промоутер не верит в это

Александр Красюк: У команды Дюбуа ноль процентов обжаловать бой с Усиком

Фото: kamp-sport.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) отреагировал на слова команды Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) подать апелляцию на результат их поединка.

Напомним, что в пятом раунде Даниэль ударил Усика ниже пояса. По словам Красюка, у команды нет шансов оспорить исход боя.

"Ноль процентов. Отрицательная вероятность успеха", - сказал промоутер.

Напомним, Усик одержал победу в девятом раунде техническим нокаутом.

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В статье: Александр Красюк
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Источник:
Xsport.ua

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