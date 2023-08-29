Джермелл Чарло: Победа над Канело сделает меня одним из величайших

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло рассказал, что ему может дать победа над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО).

"Это даст мне знать, что я там, где должен быть. Победа над Канело сделает меня одним из величайших", — приводит слова Чарло Boxing Scene.

Напомним, ранее WBO обязала Чарло провести защиту против Цзю до сентября, однако он подписал контракт на поединок с другим соперником. В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) Чарло сразится за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) с мексиканцем Саулем Альваресом.