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WBA: Усик изменил свой подход и стал действовать агрессивнее после удара Дюбуа ниже пояса
Украинец поменял свой стиль
Getty Images / Global Images Ukraine
Во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) прокомментировали победу украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа.
Напомним, Усик побелил техническим нокаутом в девятом раунде.
"В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанёс удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую был нанесён удар, вызвала споры о его законности. Но рефери определил, что удар пришёлся в зону ниже пояса. Поэтому он дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой.
Пропустив незаконный удар, украинец изменил свой подход и стал действовать агрессивнее, чтобы одержать победу в девятом раунде", — говорится в сообщении на сайте WBA.
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