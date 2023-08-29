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WBA: Усик изменил свой подход и стал действовать агрессивнее после удара Дюбуа ниже пояса

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Украинец поменял свой стиль

WBA: Усик изменил свой подход и стал действовать агрессивнее после удара Дюбуа ниже пояса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) прокомментировали победу украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа.

Напомним, Усик побелил техническим нокаутом в девятом раунде.

"В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанёс удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, в которую был нанесён удар, вызвала споры о его законности. Но рефери определил, что удар пришёлся в зону ниже пояса. Поэтому он дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой.

Пропустив незаконный удар, украинец изменил свой подход и стал действовать агрессивнее, чтобы одержать победу в девятом раунде", — говорится в сообщении на сайте WBA.

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В статье: WBA
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