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Рой Джонс: Дюбуа просто сдался
Он раскритиковал британского боксера
Фото: ISport
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший критически высказался в адрес британского боксёра Даниэля Дюбуа, который потерпел поражение техническим нокаутом в поединке с украинцем Александром Усиком.
Их бой состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша).
"Больше всего меня огорчило, что он просто сдался. Это был бой за титул чемпиона мира, а он пропустил джеб, и всё. Трудно давать какие-то комментарии по этому поводу. Усик не имеет репутации мощного и взрывного панчера. И ты падаешь после джеба от парня, который не считается панчером?" — сказал Джонс на канале Roy Jones Jr. Official в YouTube.
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