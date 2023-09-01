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"Это был чистый нокдаун". Редкач - о бое Усика и Дюбуа
Украинский боксер убежден, что судья вытащил для Усика этот поединок
Украинский боксер Иван Редкач убежден, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пропустил чистый удар в пятом раунде поединка против Даниэля Дюбуа.
"Был чистый удар по животу, там не было ниже пояса. У меня даже сомнений нет, что удар был чистым. Судья должен был отсчитать нокдаун и продолжить бой, а он тянул время, дал пять минут, чтобы Саша восстановился и продолжил бой.
С точки зрения бизнеса, если бы на месте этого темнокожего бойца был бы Тайсон Фьюри, этот бой остановили бы и закончили техническим нокаутом. На этом разговоры бы закончились", - сказал Редкач в интервью Роману Кадемину.
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