"Это был чистый нокдаун". Редкач - о бое Усика и Дюбуа

Украинский боксер Иван Редкач убежден, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пропустил чистый удар в пятом раунде поединка против Даниэля Дюбуа.

"Был чистый удар по животу, там не было ниже пояса. У меня даже сомнений нет, что удар был чистым. Судья должен был отсчитать нокдаун и продолжить бой, а он тянул время, дал пять минут, чтобы Саша восстановился и продолжил бой.

С точки зрения бизнеса, если бы на месте этого темнокожего бойца был бы Тайсон Фьюри, этот бой остановили бы и закончили техническим нокаутом. На этом разговоры бы закончились", - сказал Редкач в интервью Роману Кадемину.