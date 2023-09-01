Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Если будет реванш с Усиком, Дюбуа знает, что нужно делать
Промоутер британского боксера все еще надеется добиться матча-реванша
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа, надеется добиться матча-реванша между его подопечным и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF украинцем Александром Усиком.
"Дюбуа должен извлечь уроки из первого боя. Это жизнь. В следующий раз он должен влезть в окопы и сделать это. Можно сделать выводы и понять, почему он потерял темп, но для меня это разочарование. Парень дрался перед 46 тысячами украинских болельщиков, был словно в логове львов. У него возникли проблемы, но если бы он продолжил, то мог бы остановить своего соперника. У Усика были проблемы, в этом нет сомнений. Дюбуа еще мог драться и был в порядке. В этом бою он вообще не пострадал.
Если бы Даниэль встал на две секунды раньше, то рефери не остановил бы бой. Он мог продолжать. Он вошел в ров со львами, как в свое время сделал Тайсон. В одном я точно уверен, что если нам удастся провести матч-реванш, в чем я не сомневаюсь, то Дюбуа знает, что нужно делать. Он понимает, что должен стиснуть зубы и выиграть эти титулы, не оставив шансов своему сопернику", - сказал Уоррен.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь
- 23 танка за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Элина Свитолина на характере обыграла россиянку во втором раунде US Open
- Промоутер Джошуа: Дюбуа попал в бандаж Усика – это был удар ниже пояса
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО