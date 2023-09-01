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Уоррен: Если будет реванш с Усиком, Дюбуа знает, что нужно делать

Бокс
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Промоутер британского боксера все еще надеется добиться матча-реванша

Уоррен: Если будет реванш с Усиком, Дюбуа знает, что нужно делать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа, надеется добиться матча-реванша между его подопечным и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF украинцем Александром Усиком.

"Дюбуа должен извлечь уроки из первого боя. Это жизнь. В следующий раз он должен влезть в окопы и сделать это. Можно сделать выводы и понять, почему он потерял темп, но для меня это разочарование. Парень дрался перед 46 тысячами украинских болельщиков, был словно в логове львов. У него возникли проблемы, но если бы он продолжил, то мог бы остановить своего соперника. У Усика были проблемы, в этом нет сомнений. Дюбуа еще мог драться и был в порядке. В этом бою он вообще не пострадал.

Если бы Даниэль встал на две секунды раньше, то рефери не остановил бы бой. Он мог продолжать. Он вошел в ров со львами, как в свое время сделал Тайсон. В одном я точно уверен, что если нам удастся провести матч-реванш, в чем я не сомневаюсь, то Дюбуа знает, что нужно делать. Он понимает, что должен стиснуть зубы и выиграть эти титулы, не оставив шансов своему сопернику", - сказал Уоррен.

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В статье: Александр Усик Бокс Фрэнк Уоррен
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