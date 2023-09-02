Чисора о Дюбуа: В бою против Усика он не использовал свои габариты

Британский супертяж Дерек Чисора объяснил причину поражения своего соотечественника Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) в бою против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Давайте скажу как есть. Лучший удар, который нанес Дюбуа в этом поединке, это тот удар по корпусу (5 раунд). Остальные были отстойные. Я не знаю, почему он не использовал свое тело, почему не борол этого парня, почему не давил его, бл**ь. Он этого не делал. Он су*а пытался быть милым!

Знаете почему они не использовали свой размер? Потому что они кучка придурков" – сказал Дерек.