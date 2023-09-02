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Чисора о Дюбуа: В бою против Усика он не использовал свои габариты

Бокс
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Возможно он прав

Чисора о Дюбуа: В бою против Усика он не использовал свои габариты

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора объяснил причину поражения своего соотечественника Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) в бою против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Давайте скажу как есть. Лучший удар, который нанес Дюбуа в этом поединке, это тот удар по корпусу (5 раунд). Остальные были отстойные. Я не знаю, почему он не использовал свое тело, почему не борол этого парня, почему не давил его, бл**ь. Он этого не делал. Он су*а пытался быть милым!

Знаете почему они не использовали свой размер? Потому что они кучка придурков" – сказал Дерек.

Напомним, что ранее WBA назвали Усика лучшим боксером августа.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Дэниэл Дюбуа
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