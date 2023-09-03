Бой Гвоздика под угрозой, соперник завершил карьеру

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) вынужден искать нового соперника для поединка.

30 сентября наш соотечественник по информации источников должен был сражаться против американца Андре Диррелла (29-3, 19 КО). Однако сегодня боксер объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я не взял от своей карьеры всего того, чего хотел, но добился того, что отвел мне бог. Достаточно. Так что я благодарен! Спасибо, что у меня было такое замечательное начало, а завершение... Отличный финал! Мы должны принять и ценить то, что мы должны развиваться дальше и стать теми, кем хотим. Так что это новое начало" – сказал Диррел.

Пока не известно, будет ли Гвоздик искать нового оппонента, чтобы все же провести бой в андеркарте Альварес - Чарло.