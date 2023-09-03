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Чарло: Я могу побить на ринге большего от природы парня

Бокс
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Очень самоуверенно

Чарло: Я могу побить на ринге большего от природы парня

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1; 19 КО) рассказал, в каком весе чувствует себя комфортно. Его слова цитирует boxingscene.com:

"Я просто от природы большой урод, правда. Я не маленький мальчик. Мир бокса видит меня только тогда, когда я взвешиваюсь или провожу бой. Люди не знают моих истинных размеров. Они не знают, что я могу избить на ринге большего от природы парня.

Как я уже говорил, мой естественный вес – второй средний. Просто я сгоняю вес, чтобы вписаться в лимит первого среднего. Я держу в секрете то, какой вес у меня в повседневной жизни. Я не становлюсь столь большим, чтобы дойти до тяжелого веса, совсем нет. Я остаюсь в форме, остаюсь активным. Но я могу регулировать свой вес, особенно ради такого поединка.

Я могу стать большим. Иногда тренер говорит: "Эй, ты выглядишь немного толстым и немного тяжелым". Но что есть, то есть. Для этого боя я наращиваю мышечную массу, набираю скорость, делаю вещи, улучшающие мою ловкость. Я чувствую себя хорошо" – сказал он.

Напомним, что бой Чарло-Альварес состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Джермелл Чарло
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