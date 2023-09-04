Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес: Теренс Кроуфорд очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой
Боксер высказался о своем коллеге
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался об оппозиции американца Теренса Кроуфорда.
"Я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда, он очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой. Если вы посмотрите на его резюме, то увидите, что он побил одного хорошего бойца, Эррола Спенса. А так… Я не считаю, что он побеждал кого-то сильного. Он великолепно выступил в бою со Спенсом, поединок, казалось, был лёгким для него", — сказал Альварес в интервью TMZ Sports.
Напомним, 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
Популярное сейчас
- Резников рассказал, во сколько обходится Украине один день войны
- "Это не тренер, а футбольное несчастье". Президент Днепра-1 резко высказался о Кучере
- Директор Днепра-1: Михайленко рассматривается на должность главного тренера
- Усик может провести бой уже в декабре
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО