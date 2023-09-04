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Сауль Альварес: Теренс Кроуфорд очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой

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Боксер высказался о своем коллеге

Сауль Альварес: Теренс Кроуфорд очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой

фото - boxingscene.com

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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался об оппозиции американца Теренса Кроуфорда.

"Я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда, он очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой. Если вы посмотрите на его резюме, то увидите, что он побил одного хорошего бойца, Эррола Спенса. А так… Я не считаю, что он побеждал кого-то сильного. Он великолепно выступил в бою со Спенсом, поединок, казалось, был лёгким для него", — сказал Альварес в интервью TMZ Sports.

Напомним, 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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В статье: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
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