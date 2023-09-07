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Йигит готов провести реванш с Беринчиком
Но смогут ли боксеры провести реванш в таком возрасте
Шведский легкоатлет Энтони Йигит (27-4-1, 10 КО) на странице украинского чемпиона WBO International Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) в Instagram предложил провести реванш.
"Хороший бой, парень! Желаю всего лучшего в твоих будущих начинаниях. Давай устроим реванш через 11 лет".
Ему ответил наставник украинского боксера Егор Голубь:
"Ой, я думаю, что это уже слишком поздно".
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