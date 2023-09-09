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Арум: В следующем бою Фьюри подерется с Усиком
Возможно, мы увидим супербой
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер Боб Арум уверен, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) свой следующий бой проведет против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:
"Мы можем устроить бой Усик – Фьюри. Я думаю, что и Тайсон и Усик хотят организовать этот поединок. Нет причин, почему это сражение не может произойти. После боя Фьюри с Нганну 28 октября в Эр-Рияде мы приступим к организации этого поединка.
Фьюри сказал, что хочет сразиться с Джоном Джонсом? В следующем бою он подерется с Усиком" – сказал Арум.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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