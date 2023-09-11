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Сауль Альварес показал свою форму накануне боя с Чарло
Бой состоится в октябре
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) продолжает подготовку к поединку с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
Напомним, бой состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
"Сосредоточен и заряжен", — написал Альварес в социальных сетях.
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