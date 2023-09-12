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Джошуа назвал фаворита боя Усик - Хргович

Бокс
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Британец считает украинца фаворитом

Джошуа назвал фаворита боя Усик - Хргович

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о потенциальном титульном поединке между украинцем Александром Усиком и хорватом Филипом Хрговичем, который может состояться в конце года.

"Хргович хорош, добротный нокаутёр. Усик – элитный боксёр, но в спорте случается всякое. Никогда не знаете, что произойдёт, хотя я считаю Усика фаворитом", — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Misfits Boxing.

Напомним, что Усик в конце августа провёл обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в девятом раунде.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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