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Президент WBC: Мы не будем вмешиваться в планы провести большой поединок Усика и Фьюри

Бокс
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Ждем успешных переговоров

Президент WBC: Мы не будем вмешиваться в планы провести большой поединок Усика и Фьюри

Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался об отношение организации к проведению боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, а также назвал сроки проведения боя за все пояса в тяжёлой весовой категории.

"Он не дрался с Александром Усиком, потому что Александр не был готов в декабре прошлого года. Потом они не смогли провести бой в марте, и потом их пути разошлись. С Энтони Джошуа ситуация была такой же, так что не вините Тайсона Фьюри. Он всегда был в игре и всегда был готов. Мне нравится, что он проведёт бой с Фрэнсисом Нганну.

Мы не будем торопиться называть обязательного претендента. Мы назначили бой Уайлдера и Руиса, победителем которого стал бы сенсационный обязательный претендент, но этот бой не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет.

Фьюри, без сомнения, лучший тяжеловес. Мы хотели бы увидеть бой Фьюри и Усика, поэтому мы не будем вмешиваться в планы провести большой поединок за все пояса, поэтому пока не торопимся найти обязательного претендента, так что мы просто посмотрим, что произойдёт на съезде WBC.

Всё сосредоточено на 28 октября. Как только этот бой состоится, с 12 по 17 ноября состоится съезд WBC, а потом совет управляющих примет решение о супертяжёлой весовой категории», — приводит слова Сулеймана Manchester Evening News.

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В статье: Маурисио Сулейман
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