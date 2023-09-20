Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк: Мы готовы к сотрудничеству с Тайсоном Фьюри
Ждем возобновления переговоров
фото - ringside24.com
Промоутер Александр Красюк рассказал об организации боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
"Мы всегда были оптимистами и готовы к сотрудничеству. Усик даже принял условие распределения гонорара 70 на 30 в пользу Фьюри, чтобы это произошло", – сказал Красюк.
Напомним, Фьюри 28 октября будет боксировать с Нганну.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ua.tribuna.com
Популярное сейчас
- Ну, хоть чаю попить успели. Акценты зрителя на игре Шахтера с Порту
- Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана
- Официально. Сборная Польши получила нового тренера. Его называют польским Гвардиолой
- Промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика ждать не стоит
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн