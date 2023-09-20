Красюк: Мы готовы к сотрудничеству с Тайсоном Фьюри

Промоутер Александр Красюк рассказал об организации боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Мы всегда были оптимистами и готовы к сотрудничеству. Усик даже принял условие распределения гонорара 70 на 30 в пользу Фьюри, чтобы это произошло", – сказал Красюк.

Напомним, Фьюри 28 октября будет боксировать с Нганну.