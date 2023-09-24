Михаил Романчук вдохновляется украинской природой. Фото

Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Романчук поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен отдыхает в Карпатах, вдохновляясь природой и невероятной красотой гор. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская показала фото своего второго дома.