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Михаил Романчук вдохновляется украинской природой. Фото

Бокс
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Спортсмен отдыхает

Михаил Романчук вдохновляется украинской природой. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Романчук поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен отдыхает в Карпатах, вдохновляясь природой и невероятной красотой гор. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская показала фото своего второго дома.

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В статье: Михаил Романчук
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