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Михаил Романчук вдохновляется украинской природой. Фото
Спортсмен отдыхает
Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Романчук поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен отдыхает в Карпатах, вдохновляясь природой и невероятной красотой гор. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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