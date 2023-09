Гвоздик и Родригес прошли церемонию взвешивания, бразилец провалил процедуру

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) прошел процедуру взвешивания перед поединком в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Наш соотечественник выйдет на ринг против бразильца Исаака Родригеса (28-4; 22 КО). Лимит полутяжелого веса составляет 79,4 кг.

Александр Гвоздик: 79,2 кг.

Исаак Родригес: 83,1 кг.

Видео со взвешивания:

#GvozdykRodrigues take the scales ahead of their light heavyweight bout on the #CaneloCharlo livestreams.



Watch the #CaneloCharlo weigh ins live now: https://t.co/3jYz6i8186 pic.twitter.com/YddwFU0TBC