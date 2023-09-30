Альварес: У меня есть еще как минимум четыре года в боксе, возможно пять

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) рассказал, сколько планирует еще заниматься профессиональным боксом. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Думаю, у меня есть еще как минимум 4 года в боксе, может быть, 5.

Я был профессиональным боксером из 15 лет. Это почти 18 лет боев. Я всегда говорил, что уйду на пенсию, когда мне будет где-то 36 или 37 лет. Этого должно быть предостаточно.

К тому времени я многого добьюсь, а потом смогу наслаждаться жизнью со своей семьей и всем остальным" – сказал он.

Напомним, что уже этой ночью Альварес будет драться против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермалла Чарло.