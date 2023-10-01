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Гвоздик нокаутировал бразильца Родригеса в андеркарте Альварес-Чарло. Видео нокаута
Очень быстро и просто
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) выступил в андеркарте поединка
После недолгой подготовки и разведки в первом раунде, когда оба боксера действовали примерно одинаково, во второй трехминутке украинец правым прямым отправил оппонента на канвас ринга. Бразилец пытался подняться, однако рефери принял решение остановить поединок.
Очень уверенная победа от Гвоздика – третья с момента возвращения на профи ринг.
Видео нокаута:
WHAT A START— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023
Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener
Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH
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