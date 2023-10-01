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Гвоздик нокаутировал бразильца Родригеса в андеркарте Альварес-Чарло. Видео нокаута

Бокс
(1 голосов)

Очень быстро и просто

Гвоздик нокаутировал бразильца Родригеса в андеркарте Альварес-Чарло. Видео нокаута

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) выступил в андеркарте поединка Альварес-Чарло. В своем противостоянии против бразильца Исаака Родригеса (28-5; 22 КО) наш спортсмен справился максимально быстро.

После недолгой подготовки и разведки в первом раунде, когда оба боксера действовали примерно одинаково, во второй трехминутке украинец правым прямым отправил оппонента на канвас ринга. Бразилец пытался подняться, однако рефери принял решение остановить поединок.

Очень уверенная победа от Гвоздика – третья с момента возвращения на профи ринг.

Видео нокаута:

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В статье: Александр Гвоздик
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