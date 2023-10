Гвоздик нокаутировал бразильца Родригеса в андеркарте Альварес-Чарло. Видео нокаута

Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) выступил в андеркарте поединка Альварес-Чарло . В своем противостоянии против бразильца Исаака Родригеса (28-5; 22 КО) наш спортсмен справился максимально быстро.

После недолгой подготовки и разведки в первом раунде, когда оба боксера действовали примерно одинаково, во второй трехминутке украинец правым прямым отправил оппонента на канвас ринга. Бразилец пытался подняться, однако рефери принял решение остановить поединок.

Очень уверенная победа от Гвоздика – третья с момента возвращения на профи ринг.

Видео нокаута:

WHAT A START



Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener



