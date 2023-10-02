Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон: Усердно тренируйся, Фьюри
Бой обещает быть интересным
Легендарный боксёр Майк Тайсон обратился к Тайсону Фьюри накануне их поединка с Нганну.
Напомним, что "Железный Майк" подготавливает бывшего чемпиона UFC, камерунца Фрэнсиса Нганну к бою с британцем.
"Эй, удачи тебе, брат. Усердно тренируйся, потому что тебе предстоит тяжелый вечер!", — сказал Тайсон в интервью ES News.
Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года, местом проведения 10-раундового боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд.
Популярное сейчас
- Ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - ГУР
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- Юрий Вернидуб: Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти. Но поставили. Значит – так надо
- Легенда мирового бокса дал резкий прогноз на бой Усик-Фьюри
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО