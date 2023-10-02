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Майк Тайсон: Усердно тренируйся, Фьюри

Бокс
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Бой обещает быть интересным

Майк Тайсон: Усердно тренируйся, Фьюри

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Легендарный боксёр Майк Тайсон обратился к Тайсону Фьюри накануне их поединка с Нганну.

Напомним, что "Железный Майк" подготавливает бывшего чемпиона UFC, камерунца Фрэнсиса Нганну к бою с британцем.

"Эй, удачи тебе, брат. Усердно тренируйся, потому что тебе предстоит тяжелый вечер!", — сказал Тайсон в интервью ES News.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года, местом проведения 10-раундового боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд.

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В статье: Майк Тайсон
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