Чисора: Фьюри должен легко побеждать Усика, но Александр из тех парней, которые всегда готовы к бою

Британец Дерек Чисора высказался об их ожидаемом поединке.

"Подготовка к Нганну будет недолгой, после чего Фьюри сразу же вернётся, это Цыганский король, ему нравится такое дерьмо.

Как пройдёт бой? Тайсон должен легко побеждать, потому что он больше. Но мы знаем, Усик из тех парней, которые всегда готовы к бою. Посмотрим, что будет", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.