Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора: Фьюри должен легко побеждать Усика, но Александр из тех парней, которые всегда готовы к бою
Ждем боя
independent.co.uk / РА
Британец Дерек Чисора высказался об их ожидаемом поединке.
"Подготовка к Нганну будет недолгой, после чего Фьюри сразу же вернётся, это Цыганский король, ему нравится такое дерьмо.
Как пройдёт бой? Тайсон должен легко побеждать, потому что он больше. Но мы знаем, Усик из тех парней, которые всегда готовы к бою. Посмотрим, что будет", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- Легенда мирового бокса дал резкий прогноз на бой Усик-Фьюри
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн