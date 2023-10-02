  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чисора: Фьюри должен легко побеждать Усика, но Александр из тех парней, которые всегда готовы к бою
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чисора: Фьюри должен легко побеждать Усика, но Александр из тех парней, которые всегда готовы к бою

Бокс
(1 голосов)

Ждем боя

Чисора: Фьюри должен легко побеждать Усика, но Александр из тех парней, которые всегда готовы к бою

independent.co.uk / РА

Новина українською

Британец Дерек Чисора высказался об их ожидаемом поединке.

"Подготовка к Нганну будет недолгой, после чего Фьюри сразу же вернётся, это Цыганский король, ему нравится такое дерьмо.

Как пройдёт бой? Тайсон должен легко побеждать, потому что он больше. Но мы знаем, Усик из тех парней, которые всегда готовы к бою. Посмотрим, что будет", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

По теме
yellow-arrow
Далакян: Мы уже начали подготовку к поединку с Акуи
yellow-arrow
Майк Тайсон: Усердно тренируйся, Фьюри
yellow-arrow
Теренс Кроуфорд высказался о победе Альвареса над Чарло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде