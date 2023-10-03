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Боб Арум: Я не думаю, что кто-то когда-нибудь побьёт Шакура Стивенсона

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Американский промоутер высказался о боксере

Боб Арум: Я не думаю, что кто-то когда-нибудь побьёт Шакура Стивенсона

Новина українською

Американский промоутер Боб Арум высказался по поводу непобеждённого чемпиона мира в двух весовых категориях, американца Шакура Стивенсона.

"Шакур — вундеркинд. Я считаю, что он невероятный боец. Большой, большой талант. Мы платим его соперникам деньги, которых они ещё не видели. Иногда это работает, иногда — нет.

Мы заключили сделку с Фрэнком Мартином, заплатив ему в семь или восемь раз больше, чем он когда-либо зарабатывал. Промоутер Фрэнка, Том Браун, согласился на это, мы заключили сделку, а потом этот парнишка отказался. Не знаю, что у этих ребят на уме. Но по ходу дела мы найдём талантливых бойцов для поединка с Шакуром.

Парень, с которым он будет драться 16 ноября, — крепкий малый, он даст ему очень хороший бой. Но, скажу честно, я не думаю, что кто-то когда-нибудь побьёт Шакура", — сказал Арум в интервью Fight Hub TV.

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В статье: Боб Арум
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