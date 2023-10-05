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Райан Гарсия узнал имя своего следующего соперника
Он проведет бой 3 декабря
Бывший временный чемпион WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Райан Гарсия (23-1, 19 KO) объявил о следующем бое.
Соперником Гарсии станет 27-летний американец Оскар Дуарте (26-1-1, 21 KO), поединок состоится 3 декабря в Сан-Антонио (США).
"Поехали! Я рад сообщить, что подерусь с Оскаром Дуарте 3 декабря. Чувствую себя сильнее и лучше, чем раньше. Я хотел сразиться с ним ради себя и ради болельщиков. Это крепкий боец, и я готов подарить людям шоу", — написал Гарсия в социальных сетях.
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