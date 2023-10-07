Фьюри-старший: Тайсон вышел на бой с Кличко несмотря на психологические проблемы

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал о бое своего сына против Владимира Кличко. Его слова цитирует DAZN Boxing:

"Это близкие бои, но победа над Владимиром Кличко. Он был аутсайдером у букмекеров. Мы знали, что он может справиться с ним, и он победил Кличко, пожалуй, в самый худший момент в своей жизни.

Он выходил на бой с психологическими проблемами. Я собирался отменить этот поединок за несколько недель до боя. Я пришел в спортзал на спарринг, а Тайсон лежал на полу и плакал. Я подумал: "Что, черт возьми, здесь происходит?" А потом сказал: "Ты не можешь драться. Забудь обо всем этом".

Он говорил: "Я всю жизнь занимался боксом, чтобы дойти до этого момента, я претендент номер один. Я никогда больше не получу такой шанс. Независимо от того, что я чувствую, я воюю и выиграю у него". Мы прошли через это вместе с ним. Остальные – уже история" – сказал он.