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МОК отказал Пакьяо в возможности выступить на ОИ-2024 в Париже

Бокс
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Боксер выходит за рамки возрастного ограничения

МОК отказал Пакьяо в возможности выступить на ОИ-2024 в Париже

usatoday.com

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отказать бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в возможности выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Национальный олимпийский комитет Филиппин обратился в МОК с просьбой допустить Пакьяо в особом порядке к Олимпиаде.

"В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое тогдашняя AIBA установила ещё в 2013 году как правило для боксёрских турниров. Когда МОК в 2019 году отстранил AIBA, то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр — 2020 в Токио и Париже в 2024 году в целях защиты интересов спортсменов. И поэтому МОК одобрил технические правила IBA для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже", — приводит заявление МОК ТАСС.

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В статье: МОК Мэнни Пакьяо
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